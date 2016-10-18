Тиагу Силва имеет предложения от 4 клубов Европы

Агент защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы Паоло Тоньетто рассказал, что 3-4 клуба Европы заинтересованы в игроке. Ранее появилась информация, что футболист пока не планирует подписывать новый контракт с парижанами. Нынешнее соглашение 32-летнего бразильца рассчитано до 2018 года.

- Если "ПСЖ" не хочет сделать предложение продлить контракт сейчас, то мы будем рассматривать варианты ухода, - цитирует Le Parisien Тоньетто. - Тиагу является игроком высокого уровня, на его услуги есть спрос на европейском рынке. У нас уже есть предложения от 3-х или 4-х больших клубов.