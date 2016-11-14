Тиагу Силва: "Хочу играть до 40 лет, как Мальдини"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва выразил надежду, что ему удастся поехать на чемпионат мира-2018 в Россию. Также он подчеркнул, что хочет играть до 40 лет. Футболист пропустил ряд матчей в составе сборной Бразилии из-за травмы, и, по его словам, пережить это было тяжело.

- Многие думают, что в 32 года мы уже старые, - цитирует L'Equipe Тиагу Силву. - Но на самом деле я переживаю лучший период карьеры. До чемпионата мира-2018 предстоит еще долгий путь. Нам еще нужно квалифицироваться. Но если я продолжу стабильно играть в "ПСЖ", то получу все шансы поехать на чемпионат мира.

Когда я пропускал матчи за сборную, было очень тяжело. Мы смотрели матчи с детьми, и они спрашивали: "Папа, почему ты не играешь с Неймаром?". Я пытался скрыть от них правду. "Папа, возвращайся, папа, возвращайся"... Тяжело объяснить детям, почему ты не в сборной.

Я хочу играть до 40 лет. Один из моих кумиров, Паоло Мальдини, смог. Мне повезло играть с ним последние 6 месяцев его карьеры. Я видел, как он отдавался игре. Я последую по его пути, если позволит организм.