Тиагу Силва: "Это личное решение Рабьо. И мы должны его уважать"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Адриена Рабьо. Француз был отстранен от работы с командой, поскольку отказался продлевать контракт, истекающий следующим летом.

– Это сложно, – цитирует AFP Силву. – Его личное решение. Не нужно давать советы, когда решение уже принято. Жаль, конечно, потому что он отличный друг, очень хороший футболист. Но он принял решение, и мы должны его уважать. Нужно думать о тех, кто остается с нами. Я как капитан продолжу его поддерживать, потому что он хороший парень, я его очень уважаю.