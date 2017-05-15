Тиагу Мотта: "ПСЖ" потерял очки в начале сезона и расплачивается в конце"

Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта отметил, что команда не может быть довольна сезоном. Шансы выиграть чемпионат Франции практически равны нулю, и в "ПСЖ" не верят в чемпионство.

– Пока рано судить, – цитирует Le Figaro Мотту. – Впереди еще финал Кубка Франции. Если мы победим, то упустили, получается, только лигу 1 и Лигу чемпионов. В конце будет дана оценка. Есть еще и Суперкубок же. Понятно, что этот сезон хуже предыдущего, учитывая амбиции "ПСЖ". Этот сезон нельзя назвать переходным. Мы потеряли очки в начале сезона и расплачиваемся в конце.