Тиагу Мотта: "Не хотел бы сравнивать Кавани и Ибрагимовича"

Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта считает, что не стоит сравнивать форварда команды Эдинсона Кавани со Златаном Ибрагимовичем, который перебрался из Парижа в "Манчестер Юнайтед" летом. Уругваец в настоящий момент является лучшим бомбардиром пяти крупнейших европейских чемпионатов.

– Я не люблю сравнивать, – цитирует Le Figaro Мотту. – Это два разных игрока, но оба они великие. Мы были рады полагаться на Ибрагимовича, а теперь у нас есть Кавани. Стараемся помогать ему всеми силами. Надеюсь, он продолжит играть так же. Рад за Кавани. Думаю, он счастлив. Причем он важен для нас не только когда забивает.