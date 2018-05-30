Тиагу Мотта: "Иногда Неймар сразу говорит: "Сегодня будет тяжело". Возможно, это из-за личной жизни"

Бывший полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта, который завершил карьеру в клубе после окончания минувшего сезона, отметил, что нападающий парижан Неймар подвержен перепадам настроения. По его словам, форварда задевают многие мелочи.

– Неймару нужно чувствовать себя счастливым, – цитирует Le Parisien Мотту. – Он должен ощущать себя комфортно на поле. Тогда все будет хорошо: улыбки, танцы, футбол, музыка. Три часа тренировок пролетают незаметно. Но иногда он сразу говорит: "Сегодня будет тяжело". Возможно, это связано с его личной жизнью или с тем, что он ел на завтра. Что для другого игрока незаметно, на нем сказывается, поскольку он всегда в центре внимания.