Тетя Дани Алвеса погибла в Бразилии

Тетя защитника "ПСЖ" Дани Алвеса Франсишка Рибейру погибла в Бразилии в возрасте 46 лет, сообщает UOL. По информации источника, сестра матери футболиста в пятницу утонула в реке на севере бразильского штата Баия.

Отмечается, что факт гибели женщины подтвердили правоохранительные органы и родственники игрока.

Участие Алвеса в матче 3-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" находится под вопросом. Встреча состоится 20 августа, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.