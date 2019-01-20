Тьерри Лори: "Горжусь разгромом "Монако"

Главный тренер "Страсбура" Тьерри Лори выразил радость по поводу победы над "Монако" (5:1) в матче чемпионата Франции. При этом он отметил, что есть возможность улучшить игру команды.

– Я очень горжусь своими игроками, – цитирует AFP Лори. – Бывают такие дни, когда все складывается. И это один из них. Мы забили потрясающие голы. Но при этом часто теряли мяч. Есть что улучшать в нашей игре. Мне не очень понравилось, как мы позволили "Монако" вернуться в игру. Но команда хорошо отреагировала и смогла раскрыться во втором тайме.