Тьерри Анри: "Удовольствие от игры никуда не делось, но давление также присутствует"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем 13-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" отметил, что команда чувствует давление.

- Удовольствие от игры никуда не делось, но давление также присутствует, - цитирует пресс-служба клуба Анри. - У нас непростой период и матч, который состоится это воскресенье против "ПСЖ" обещает быть непростым. Как бы нам не было трудно, мы постараемся найти правильный подход. Когда вся команда в сборе – хороший результат дается непросто, но когда на передний план выходят травмы и такое количество молодых игроков в основе, то все становится еще сложнее. Не нужно думать, что нам нечего терять, нам нужно выдать сильный матч и заработать свои очки.

Мы стараемся вернуться к истокам, играть плотнее, как в Брюгге. Мы должны быть более крепкими, особенно когда дело доходит до единоборств. Нужно сыграть против "ПСЖ" как если бы это был кубковый матч.