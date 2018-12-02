Тьерри Анри: "У "Монако" появился страх побед"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри выразил разочарование поражением от "Монпелье" (1:2) в матче чемпионата Франции. По ходу игры монегаски вели в счете.

– Мы отлично начали, а потом физически провалились, как в игре с "Каном", – цитирует AFP Анри. – В первом тайме могли забить не один раз, но не сделали этого. Была возможность забивать даже в пустые ворота, но этого не случилось.

Мы говорим о страхе поражений. Но и страх побед тоже существует. 54 минуты мы играли хорошо, делали игру. Но этого мало. Совершали ошибки, которые дорого нам стоили. Подсели физически.