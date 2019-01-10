Тьерри Анри: "У "Монако" давно не было матчей с таким количеством моментов"

Главный тренер "Монако"​ Тьерри Анри после победы над "Ренном" в матче 1/4 финала Кубка лиги (1:1, серия пенальти - 8:7) отметил игру вратаря Лоика Бадиашиле. Голкипер реализовал решающий одиннадцатиметровый в серии пенальти.

– Сегодня было непросто обеим командам, – цитирует пресс-служба клуба Анри. – У “Ренна” была возможность выиграть матч, впрочем как и у нас. Матч, который провел Лоик – был просто невероятным, и не только в серии послематчевых пенальти. Он смог найти правильный подход к своей игре.

У нас давно не было матчей с таким количеством моментов, у нас давно не получалось находить свободных пространств и играть на обострение. Были навесы в центр, фланговые защитники играли высоко. То, что мне больше всего понравилось этим вечером, так это командный настрой, игроки всегда играли с огоньком в глазах.

Мы пропустили, но смогли ответить сопернику голом. Это тоже мне понравилось и это очень важный момент. Болельщики наблюдали команду, которая показывала свою игру и хотела сражаться. Для тренера это всегда удовлетворение видеть на поле то, что отрабатывалось на тренировках.

Но не будем забываться. Мы проделали определенный объем работы, но впереди нам предстоит приложить еще много усилий.