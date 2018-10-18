Тьерри Анри: "Прежде всего "Монако" нужно обезопаситься и найти баланс"

Новый гланый тренер "Монако" Тьерри Анри отметил, что пока не думает о работе на трансферном окне. Также он поблагодарил своего предшественника Леонарду Жардима.

- Что вы думаете о нынешнем подборе игроков в “Монако” и чего вы ждете от ближайшего трансферного окна ?

- В первую очередь надо думать о матче со “Страсбуром”, - цитирует пресс-служба клуба Анри. - Понятно, что боевой дух не на пике, особенно когда половина состава в распоряжении сборных. В этой ситуации я предпочитаю сосредоточиться на том, что мы имеем сейчас. Нужно найти баланс и обезопасить игроков, желательно сделать это с улыбкой на лицах. Я повторюсь, мне больше по душе жить настоящим и в этом настоящем на повестке дня стоит матч со “Страсбуром”.

- В каких направлениях вы собираетесь работать, чтобы вернуться в верхнюю часть таблицы ?

- Прежде всего, если не вдаваться в детали, нам нужно обезопаситься и найти баланс, нужно быстро позиционироваться, когда у нас мяч. Нужно наладить равновесие, как в защите, так и в нападении.

- Каким тренером вы хотели бы стать ?

- Я вам известен как игрок и это не поменяется. Порою можно смеяться и получать удовольствие, а иногда нужно упорно работать и выполнять установки тренера. Диалог крайне важен.

Так как вы мне еще не задали этого вопроса, то я хотел бы сам поблагодарить Леонарду Жардима за проделанную работу. Он навсегда останется в истории “Монако”, я желаю ему удачи в дальнейших начинаниях.