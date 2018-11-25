Тьерри Анри: "Победа "Монако" должна принести всем облегчение"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри остался доволен победой над "Каном" (1:0) в матче чемпионата Франции. Это первая победа монегасков под руководством Анри и первая со стартового тура лиги 1.

– Эта первая победа должна принести большое облегчение для всех, – цитирует AFP Анри. – Я рад за команду и фанатов. Нам это очень нужно было. Мы знали, чего ожидать от "Кана", который умеет оказывать сопротивление. Фалькао своим голом доказал, что он Фалькао. Это капитан, который умеет забивать голы. Он несет ответственность.

Команда выиграла, и это может нас немного успокоить. Но понимаем, что это только начало. Впереди много матчей и других битв.