Тьерри Анри – о матче с "Ниццей": "В центре поля игроки считали ворон"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал ничейный результат в матче с "Ниццей"​ (1:1) в рамках 17-го тура чемпионата Франции, сообщает официальный сайт монегасков.

– У "Монако" были шансы забить, однако команда их не использовала, это уже не впервой. Во втором тайме игрокам удалось проснуться. "Ницце" даже удалось заработать пенальти. Видя то, как Атал проходит сквозь наши линии, понимаешь, что это не нормально. Ведь играть в меньшинстве всегда непросто. В центре поля мы считали ворон. Этого было мало, одно очко – это недостаточно.

Возвращение Фалькао, Йоветича и Сидибе – это хорошая новость. Что касается Бенуа, он забил очень важный гол. Мы можем говорить о положительной динамике, но нам еще многое предстоит сделать. Просто прямо сейчас стало чуть больше позитива. Всегда хорошо, когда ты не проигрываешь, но надо побеждать. Нам необходимо как можно скорее взять эти три очка.

Было немного странно видеть на бровке Патрика Виейра, мы не много поговорили, но затем оба были сосредоточены на игре и своих обязанностях, – приводит слова Анри пресс-служба клуба.

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