Тьерри Анри: "Не пытаюсь искать отговорки, но два матча на выезде – не лучший способ обрести уверенность"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от игры 11-го тура чемпионата Франции с "Дижоном", которая станет для него первой на "Луи-II" в качестве рулевого "монегасков".

- Я уже возвращался на "Луи-II" в роли болельщика, в роли тренера это будет мой дебютный матч. Я знаю этот стадион как свои пять пальцев, несомненно, что много воспоминаний нахлынет на меня, - цитирует официальный сайт "Монако" Анри. - Я не пытаюсь искать отговорки, но два матча на выезде – не лучший способ обрести уверенность в себе. В субботу давление никуда не уйдет, но оно будет оказываться как на нас, так и на соперника.

У "Дижона" сейчас непростой период, нам нужно будет умело сыграть против них. "Монако" не привыкло оказываться в таких ситуациях, нам придется положиться на опыт некоторых игроков. Несколько наших игроков играли в командах из нижней части турнирной таблицы, они должны привнести своего опыта.

Ранее стало известно, что сразу 12 игроков из-за травм и дисквалификаций не помогут "Монако" в игре против "Дижона".

"Монако" - "Дижон": чемпионат Франции по футболу, 11-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)