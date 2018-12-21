Тьерри Анри: "Надеюсь, что с приходом Пасси ситуация в "Монако" изменится в лучшую сторону"

Главный тренер "Монако"​ Тьерри Анри признался, что рассчитывает на помощнь своего нового помощника Франка Пасси. Также он надеется, что теперь ситуация изменится в лучшую сторону.

- Вы знали, что мы находились в поиске помощника тренера, чтобы укомплектовать тренерский штаб, - цитирует пресс-служба клуба Анри. - Мы хорошо все обсудили и приняли решение. Что мне нравится, так это то, что у нас совпадает футбольная философия. Вы его знаете как игрока, но могу сказать, что как тренер он принесет нам много пользы. Это настоящая находка.

Мы хотели сформировать такой тренерский штаб на протяжении достаточного времени, теперь мы будем работать, не забывая про тех, кто работал тут до нас, решения будут приниматься коллективно. Я хочу, чтобы мои помощники могли бросить мне вызов, чтобы они могли меня поправить, если надо.

Я надеюсь, что теперь ситуация изменится в лучшую сторону, мы прикладываем все усилия, чтобы восстановить команду. Перед тем как говорить о новых трансферах, нам нужно вернуть тех игроков, которые отсутствовали на поле с самого начала сезона, это очень важно.