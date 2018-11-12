Тьерри Анри: "Может, мне пройти курсы врача?"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри был готов к тому, что его команда проиграет "ПСЖ" в матче чемпионата Франции. Монегаски потерпели домашнее поражение со счетом 0:4.

– Мы знали, что это будет жесткая игра, – цитирует AFP Анри. – "ПСЖ" – не "Брюгге". Хотя у нас были возможности при счете 0:1. Был шанс и при счете 0:2. Но мы не били по воротам. Сейчас между командами есть существенная разница.

"ПСЖ" чувствовал себя комфортно и расслабленно. А мы потеряли еще двух игроков в этом матче. Это уже раздражает и настораживает. Я не знаю, может, мне пройти курсы врача? Нужно с этими травмами что-то делать. Мы продолжим бороться. Нужно постараться сохранять позитив.