Тьерри Анри: "Монако" вышел из отпуска раньше остальных команд"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри дал комментарий в преддверии матча 1/32 финала кубка Франции против "Кане Руссийон".

– "Монако" вернулся к тренировкам раньше всех. Тренерский штаб провел большую подготовку, чтобы игроки хорошо работали в этот период. Наше внимание теперь сосредоточено на предстоящем матче кубка против "Кане Руссийон" и "Ренна", а затем нас ждет выездная встреча с "Марселем" в лиге, – приводит слова Анри Твиттер "Монако".

"Кане Руссийон" – "Монако": кубок Франции, онлайн-трансляция, 6 января, начало – 16.15 (мск).

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