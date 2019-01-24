Тьерри Анри: "Монако" нужны парни, которые хотят спасти клуб"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал ситуацию в команде в преддверии матча 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона"​, сообщает Get French Football News.

"Монако" занимает 19-е место в лиге 1 с 15 очками. Ранее монегаски в рамках 1/16 финала Кубка Франции уступили клубу из второго по силе чемпионата страны "Метцу" (1:3) и вылетели из турнира.

– Вчера было мало игроков на тренировке. "Монако" должно отреагировать на последние результаты игр в предстоящей встрече с "Дижоном". К сожалению, мы находимся в критической ситуации, которая не изменилась. Мы сократили команду до минимальных размеров. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не просто думать о своем будущем. Мы сделали некоторую сортировку. "Монако" идет на войну, – цитирует Анри Get French Football News.

"Дижон" – "Монако": чемпионат Франции, онлайн-трансляция, 26 января, начало – в 22.00 (мск).