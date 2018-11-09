Тьерри Анри: "Хотелось бы, чтобы Мбаппе играл за "Монако"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем 13-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" заявил, что нападающий красно-синих Кильян Мбаппе является выдающимся игроком. 41-летний специалист также добавил, что хотел бы видеть 19-летнего футболиста в своей команде.

- Мбаппе - звезда чемпионата Франции, - цитирует Анри Sky Sports. - Он является выдающимся игроком. Давайте просто порадуемся, что такой футболист играет во Франции. Мне бы хотелось, чтобы он все еще играл за "Монако". Тогда матч с "ПСЖ" был бы для нас более простым.

Мбаппе выступал за "Монако" с 2015 по 2018 год. В составе монегасков он становился чемпионом Франции.

В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей за "ПСЖ", забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.

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