20:22 | Футбол — Франция

Тьерри Анри: "Хотелось бы, чтобы Мбаппе играл за "Монако"

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Главный тренер "Монако"  Тьерри Анри перед матчем 13-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" заявил, что нападающий красно-синих Кильян Мбаппе является выдающимся игроком. 41-летний специалист также добавил, что хотел бы видеть 19-летнего футболиста в своей команде.

- Мбаппе - звезда чемпионата Франции, - цитирует Анри Sky Sports. - Он является выдающимся игроком. Давайте просто порадуемся, что такой футболист играет во Франции. Мне бы хотелось, чтобы он все еще играл за "Монако". Тогда матч с "ПСЖ" был бы для нас более простым.

Мбаппе выступал за "Монако" с 2015 по 2018 год. В составе монегасков он становился чемпионом Франции. 

В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей за "ПСЖ", забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи. 

Монако - ПСЖ

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