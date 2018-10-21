Тьерри Анри: "Это не сценарий мечты"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри выразил разочарование поражением от "Страсбура" (1:2) в матче чемпионата Франции. Серия монегасков без побед достигла 11 матчей. Эта встреча была первой под руководством Анри.

– Мы пытались что-то создать, но пропустили неожиданный гол после ошибки вратаря. Людям свойственно ошибаться, поэтому я не буду искать виноватых, – цитирует AFP Анри. – Мы старались держать себя в руках и пытались отыграться. Но после такого гола тяжело собраться, особенно в нашем положении. "Страсбуру" было легче обороняться. В перерыве мы перестроили игру, но вскоре оказались в меньшинстве. Не буду комментировать судейство. Дальше оставалось больше обороняться, чем атаковать. Это не сценарий мечты, но нужно сохранять позитив. Я видел некоторые обнадеживающие признаки. Мы могли забить два или три мяча.