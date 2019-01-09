Тьерри Анри: "Если "Монако" хочет попасть в еврокубки, то Кубок лиги – быстрый вариант"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри дал комментарий впреддверии четвертьфинального матча Кубка лиги против "Ренна"​, сообщает официальный сайт монегасков.

Напомним, что российский полузащитник Александр Головин не примет участие в игре из-за дисквалификации.

– В среду будет тяжелый матч. "Ренн" в хороших кондициях сейчас, эта команда молниеносно атакует, полузащитники Атем Бен Арфа и Исмаила Сарр нарушают равновесие в обороне соперника. Если хочется пробиться в еврокубки, то Кубок лиги самый быстрый вариант, но не самый простой. Мы стараемся ставить все на карту с тем, что у нас есть, мы делаем все, что можем. Это матч, после которого мы можем попасть в полуфинал, так что он важен для нас, – приводит слова Анри официальный сайт монегасков.

"Монако" – "Ренн": Кубок лиги, онлайн-трансляция, 9 января, начало – в 20.45 (мск).