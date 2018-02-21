Тьерри Анри: "Чтобы выйти из тени Месси, Неймару надо сменить вид спорта"

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри выразил уверенность в том, что все футболисты находятся в тени лидера каталонцев Лионеля Месси. Французский экс-форвард отметил, что не знает, послужило ли это причиной для ухода Неймара из каталонского клуба в "ПСЖ".

- Мне точно неизвестно, ушел ли Неймар из "Барселоны" только из-за того, чтобы выйти из тени Месси, - цитирует Marca Анри. - Все игроки находятся в его тени - факт. Если Неймару хочется выйти оттуда, ему стоит сменить вид спорта.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Бразилец в этом сезоне провел за французский клуб 29 матчей, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи. На счету аргентинца в 38 играх 28 мячей и 12 результативных пасов.