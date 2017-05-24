Темуе Бакайоко: "Не могу перейти в "ПСЖ", который оказался позади меня"

Полузащитник "Монако" Темуе Бакаойко отметил, что не может перейти в "ПСЖ" из-за того, что парижский клуб проиграл в борьбе за звание чемпиона Франции. 22-летний игрок также добавил, что "ПСЖ" всегда остается в его сердце.

"Монако" стал чемпионом Франции, опередив завершившего сезон на втором месте "ПСЖ" на восемь очков.

– Я не могу покинуть "Монако" ради "ПСЖ", – цитирует The Telegraph Бакайоко. – Это невозможно, потому что я только что стал чемпионом, опередив Париж. Я не могу перейти в клуб, который оказался позади меня. "ПСЖ" – клуб, который я остается в моем сердце, потому что я парижанин. Я был сторонником "ПСЖ", как и моя семья.

В прошедшем сезоне Бакайоко провел 32 матча в чемпионате Франции, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Основным претендентом на хавбека является "Челси", который хочет создать в средней линии связку из Канте и Бакайоко.