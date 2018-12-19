Светопреставление в Монако. Стихия прервала матч команды Головина

Матч 1/8 финала Кубка французской лиги между "Монако" и "Лорьяном" был прерван на 20-й минуте из-за сильного ливня, который привел к плохому состоянию газона. Счет в этот момент был равным - 0:0.

Через несколько минут игра была возобновлена, так как дождь стих, а работники стадиона привели поле в порядок, насколько это было возможно.

Полузащитник монегасков Александр Головин не принял участие в этой встрече из-за дисквалификации, полученной за грубую игру против Набиля Фекира в матче чемпионата Франции против "Лиона".