Сумасшедшее видео к переходу Балотелли в "Марсель"

"Марсель" опубликовал видео о переходе нападающего Марио Балотелли в стан бело-голубых, сообщает Твиттер французской команды. "Южане" представили 28-летнего итальянского форварда с помощью паркура и граффити в своем видеоролике.

Напомним, что Балотелли перешел в "Марсель" на правах свободного агента. Его последним клубом была "Ницца", где в текущем сезоне нападающий сыграл в 10 матчах и отдал одну голевую передачу.