Судья матча "Лилль" - "Труа" удалил не того игрока. Видео

Судья Хаким Бен Эль-Хадж, работавший на матче 9-го тура между "Лиллем" и "Труа", ошибочно показал красную карточку игроку обороны хозяев Эдгару Йе. При счете 2:1 в пользу "догов" арбитр удалил защитника, несмотря на то, что правила в своей штрафной нарушил капитан хозяев Ибрагим Амаду.
В результате "Труа" получил право на пенальти, который в компенсированное ко 2-му тайму время реализовал форвард Адама Ньян - встреча завершилась со счетом 2:2.
When handing out red cards, it helps to actually send off the right player. pic.twitter.com/KHQzVszKVV– Goal (@goal) 15 октября 2017 г.