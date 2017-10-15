Судья матча "Лилль" - "Труа" удалил не того игрока. Видео

Судья Хаким Бен Эль-Хадж, работавший на матче 9-го тура между "Лиллем" и "Труа", ошибочно показал красную карточку игроку обороны хозяев Эдгару Йе. При счете 2:1 в пользу "догов" арбитр удалил защитника, несмотря на то, что правила в своей штрафной нарушил капитан хозяев Ибрагим Амаду.

В результате "Труа" получил право на пенальти, который в компенсированное ко 2-му тайму время реализовал форвард Адама Ньян - встреча завершилась со счетом 2:2.