Судья извинился за удар игрока "Нанта" во время матча с "ПСЖ"

Главный арбитр матча 20-го тура чемпионата Франции "Нант" – "ПСЖ" (0:1) Тони Шапрон извинился перед игроком хозяев Диего Карлосом.

- Во время матча "Нант" - "ПСЖ" меня задел футболист хозяев Диего Карлос. Я почувствовал резкую боль в месте недавнего повреждения. Я попытался ударить игрока, - приводит AFP заявление Шапрона. - Это было совершенно неуместно. Я хотел бы извиниться перед Диего Карлосом за этот поступок.

В Дисциплинарный комитет был направлен дополнительный отчет с просьбой снять предупреждение с игрока "Нанта" - я увидел, что его касание не было намеренным.

Напомним, что на 91-й минуте встречи Шапрон упал на газон, когда нападающий "Нанта" Диего Карлос случайно задел его ногу. Падая, судья попытался ударить игрока. Затем он показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Сегодня Шапрон был временно отстранен от работы, он предстанет перед дисциплинарным комитетом французской лиги.

Арбитр отстранен за удар игрока "Нанта" во время матча с "ПСЖ" //

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