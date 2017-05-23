Судьи отменили гол в стыковом матче во Франции после просмотра видеповтора

В первом тайме стыкового матча между 3-й командой третьего дивизиона Франции и 18-й командой лиги 2 был забит один гол, но судьи его отменили. Форвард "Орлеана" Ливио Набаб на 32-й минуте встречи поразил ворота "Пари", но сделал это из положения вне игры. Помощник главного арбитра не зафиксировал офсайд, но видеоассистент подсказал по радиосвязи, что гол не должен быть засчитан.