Судьи отменили гол в стыковом матче во Франции после просмотра видеповтора. ФУТБОЛ - Франция. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:45 | ФУТБОЛ — Франция

Судьи отменили гол в стыковом матче во Франции после просмотра видеповтора

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В первом тайме стыкового матча между 3-й командой третьего дивизиона Франции и 18-й командой лиги 2 был забит один гол, но судьи его отменили. Форвард "Орлеана" Ливио Набаб на 32-й минуте встречи поразил ворота "Пари", но сделал это из положения вне игры. Помощник главного арбитра не зафиксировал офсайд, но видеоассистент подсказал по радиосвязи, что гол не должен быть засчитан.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Мы будем последними, кто введет видеоповторы в футболе. Ибо админресурсные не хотят терять в статусе, а хотят непременно в ЛЧ

23:14