Судьи отменили гол в стыковом матче во Франции после просмотра видеповтора

В первом тайме стыкового матча между 3-й командой третьего дивизиона Франции и 18-й командой лиги 2 был забит один гол, но судьи его отменили. Форвард "Орлеана" Ливио Набаб на 32-й минуте встречи поразил ворота "Пари", но сделал это из положения вне игры. Помощник главного арбитра не зафиксировал офсайд, но видеоассистент подсказал по радиосвязи, что гол не должен быть засчитан.
rusfed 2.0
Мы будем последними, кто введет видеоповторы в футболе. Ибо админресурсные не хотят терять в статусе, а хотят непременно в ЛЧ
23:14