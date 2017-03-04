Суд по делу защитника "Нанси" состоится в мае, игрок вернется к тренировкам

Судебное заседание по делу защитника "Нанси" Жюльена Сету, который в четверг был задержан по обвинению в домашнем насилии, состоится 16 мая, сообщает L'Equipe. 29-летний француз, после того как провел ночь в полицейском участке, был отпущен на свободу. Футболист признал вину. Ожидается, что в понедельник игрок, у которого расцарапано лицо после ссоры с женой, вернется к тренировкам с командой.

Напомним, что в эти выходные Сету не сможет помочь "Нанси", так как клуб объявил, что дождется результатов предварительного расследования, прежде чем принимать какие-либо дисциплинарные решения.