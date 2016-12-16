Суд не стал снимать обвинения с Бензема по делу о шантаже Вальбуэна, обвиняемым может стать и Сиссе

Суд Версаля отклонил запрос адвокатов форварда "Реала" Карима Бензема, которые просили снять обвинения с игрока по делу о шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна. Как сообщает AFP, рассмотрение ходатайства состоялось сегодня, но судья не нашел причин снимать обвинения с Бензема и еще троих подозреваемых.

В то же время прокуратура готовит прошение о привлечении к делу экс-форварда сборной Франции Джибриля Сиссе, который также может быть причастен к шантажу. Именно он первым сообщил Вальбуэна о компрометирующем его видео. В октябре 2015 года Сиссе побывал в полиции, однако его отпустили. Теперь прокуратура просит включить Сиссе в список подозреваемых. Первый такой запрос в августе был отклонен.