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Суд 14 октября вынесет решение по делу о шантаже Вальбуэна с соучастием Бензема

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Суд вынесет решение по делу о шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна 14 октября. Как сообщает AFP, задержка с судебным решением вызвана тем, что сменился судья, который ведет это дело. Новый судья принял его только в начале сентября. Обвиняемыми в шантаже считаются три человека. Среди них – нападающий "Реала" Карим Бензема, который пытался посредничать между шантажистами и Вальбуэна, склоняя партнера по сборной Франции к тому, чтобы он заплатил злоумышленникам требуемую сумму. Бензема обвиняется в соучастии. Активная фаза расследования проходила во второй половине прошлого года. В результате скандала Бензема был отстранен от сборной Франции, а Вальбуэна потерял место в ней по спортивным причинам.

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