Суботича госпитализировали после столкновения с Рюффье

Защитника "Сент-Этьена" Невена Суботича​ госпитализировали после столкновения с голкипером своей команды Стефаном Рюффье в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:3).

Рюффье столкнулся с Суботичем и попал одноклубнику коленом в голову. Удар вызвал кровотечение у 29-летнего сербского футболиста, который на некоторое время потерял сознание.

В текущем сезоне Суботич сыграл в 16 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Se sabe algo de Neven Subotic? ha recibido un rodillazo en el cráneo y llegan pocas noticias@tjcope @ferevangelio pic.twitter.com/SgzbCS59NG – Eduardo Blaque (@ElComMmediante) 5 декабря 2018 г.