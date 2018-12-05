23:39 | Футбол — Франция

Суботича госпитализировали после столкновения с Руффье

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Защитника "Сент-Этьена" Невена Суботича​ госпитализировали после столкновения с голкипером своей команды Стефаном Рюффье в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:3).

Рюффье столкнулся с Суботичем и попал одноклубнику коленом в голову. Удар вызвал кровотечение у 29-летнего сербского футболиста, который на некоторое время потерял сознание.

В текущем сезоне Суботич сыграл в 16 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

 

 

Бордо - Сент-Этьен

 

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