Стюард на стадионе "Бастии" пытался ударить игрока "Лиона"

Французские СМИ сообщают детали столкновения между болельщиками "Бастии" и игроками "Лиона", что привело к отмене матча 33-го тура лиги 1. Как сообщает RMC, во второй стычке, случившейся в перерыве, принял участие один из стюардов. Он начал толкаться с вратарем "Лиона" Антони Лопешом. Когда потасовка стала массовой, стюард даже пытался ударить одного из игроков "Лиона". Этот факт может привести к особенно жестким санкциям в отношении "Бастии".

Напомним, что еще перед игрой на футболистов "Лиона" напали фанаты "Бастии", из-за чего встреча была отложена на 50 минут.