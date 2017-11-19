"Страсбур" обыграл "Ренн" и покинул зону вылета

"Метц" сыграл вничью с "Тулузой" в матче 13-го тура чемпионата Франции - 0:0. Для хозяев это уже третий безголевой матч подряд, они замыкают турнирную таблицу с 4 очками после 13 игр.
"Страсбур" обыграл "Ренн" и поднялся с предпоследнего места на 17-е.
Чемпионат Франции
Лига 1
13-й тур
"Дижон" - "Труа" - 3:1 (1:1)
Голы: Сук Хюн Джун, 18 (0:1). Жулиу Тавареш, 29 (1:1). Жулиу Тавареш, 46 (2:1). Квон Чхан Хун, 50 (3:1).
"Генгам" - "Анже" - 1:1 (1:1)
Голы: Камара, 14 (1:0). Андре, 23 (1:1).
"Тулуза" - "Метц" - 0:0
Удаление: Диань (М), 23.
"Страсбур" - "Ренн" - 2:1 (1:0)
Голы: Блайак, 28 (1:0). Баокен, 82 (2:0). Юну, 88 (2:1).
Удаление: Амальфитано (Р), 63.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/