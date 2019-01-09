01:01 | Футбол — Франция

"Страсбур" обыграл "Лион" и вышел в полуфинал Кубка лиги

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"Страсбур" обыграл "Лион" в четвертьфинале Кубка французской лиги - 2:1. Победный гол забил защитник Ламин Коне.

"Страсбур" стал первым полуфиналистом Кубка лиги.

Кубок французской лиги 

1/4 финала 

"Лион" - "Страсбур" - 1:2 (0:1)

Голы: Айорк, 26 - с пенальти (0:1). Траоре, 49 (1:1). Коне, 52 (1:2). 

Нереализованный пенальти: Фекир, 45+3 (вратарь)

"Лион": Горжелен, Марселу, Денайер, Тете, Марсал, Менди (Траоре, 46), Депай (Ндомбеле, 71), Фекир, Диоп (Дембеле, 71), Ауар, Террье.

"Страсбур": Камара, Коне, Лала (Льенар, 16), Митрович, Мартинес, Мартен, Томассон, Каси, Сиссоко (Гонсалвеш, 87), Фофана, Айорк (Зохи, 78).

Предупреждение: Каси, 39. 

Судья: Тюрпен.

8 января. Лион. Стадион "Люмьер".

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