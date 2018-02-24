"Страсбур" и "Монпелье" голов не забили

"Страсбур" и "Монпелье" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Франции - 0:0.
Чемпионат Франции
Лига 1
27-й тур
"Страсбур" - "Монпелье" - 0:0
"Страсбур": Укиджа, Коне, Фулькье, Лала, Мартинес, Мартен (Зохи, 90+2), Льенар, Аолу, Блайак (Саади, 82), Баокен (Да Кошта, 76), Террье.
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Мукьеле, Лан, Скири, Самбия (Иконе, 63), Сьо (С.Камара, 84), Мбенза (Нинга, 62).
Предупреждения: Илтон, 31. Сьо, 35. Баокен, 37. Мендеш, 39. Мартинес, 81.
Судья: Делерю.
23 февраля. Страсбург. Стадион La Meinau.