Стеван Йоветич: "Марсель" сделал мне предложение, но я хотел играть в Лиге чемпионов"

Нападающий "Монако" Стеван Йоветич выразил радость в связи с переходом в новую команду. Монегаски выкупили черногорца минувшим летом у "Интера".

– "Марсель" сделал мне предложение, но я хотел играть в Лиге чемпионов, – цитирует Football Italia Йоветича. – Кроме того, "Монако" является действующим чемпионом Франции. Я очень рад быть частью этого проекта. Интересно, что я летел на одном вертолете с президентом "Марселя", который спросил у меня, почему в итоге я выбрал "Монако".

Последние несколько сезонов получились для меня тяжелыми, но аренда в "Севилью" мне сильно помогла. Кроме того, я получал практику в сборной Черногории, так что нахожусь в хорошей форме.