Спортивный директор "ПСЖ": "Летом Неймар не перейдет в "Реал"

Спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике опроверг сообщения о желании нападающего команды Неймара в летнее трансферное окно перейти в "Реал". По словам представителя руководства французского клуба, отец бразильца сказал, что его сын счастлив в Париже.

- Этим летом Неймар не перейдет в "Реал", - цитирует L'Equipe Энрике. - Недавно его отец сообщил мне, что сын счастлив в Париже. Неймар хочет остаться в клубе и поражать ворота наших соперников.

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Напомним, Неймар получил травму 25 февраля в матче против "Марселя" (3:0). Ожидается, что он восстановится от повреждение через три месяца.

Завтра, 6 марта, "ПСЖ" примет "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (счет первого матча - 3:1 в пользу мадридцев). Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.