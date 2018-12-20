14:11 | Футбол — Франция

Спортивный директор "ПСЖ": "Барселона" договорилась с Рабьо в обход нас, это неуважение по отношению к нам

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Спортивный директор "ПСЖ"  Антеро Энрике рассказал, что прошлым летом "Барселона" сделала предложение полузащитнику команде Адриену Рабьо, не поставив об этом в известность руководство парижского клуба.

- Мы удивились тому, что клубы не уважают правила. Я был поражен, когда узнал, что прошлым летом Рабьо получил предложение от "Барселоны". Это случилось 29 августа. По сути, "Барселона" договорилась с игроком в обход "ПСЖ". Ее предложение было глупым, мы удивлены тому, что все случилось именно так. Делать предложения таким игрокам, как Рабьо - неуважение по отношению к нам, - приводит слова Энрике "Радио Монте-Карло".

Контракт 23-летнего полузащитника с "ПСЖ" истекает летом 2019 года. Игрок уже заявил, что не собирается продлевать действующее соглашение.

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