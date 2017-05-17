Спортивный директор "Лилля": "Мы не хотим покупать Кавани, мы намерены вырастить нового Кавани"

Спортивный директор "Лилля" Луис Кампос заявил, что в планы "догов" не входит совершение громких трансферов летом. Зимой контрольный пакет акций французского клуба приобрел люксембургский бизнесмен Жерар Лопес.

- Если вы спросите меня, хотим ли мы подписать Кавани, то мой ответ будет отрицательным, это не наша стратегия, - цитирует GFFN Кампоса. - Мы не хотим подписывать Кавани, но мы хотим вырастить нового Кавани. Нам нравится развивать молодежь. Это будет одной из наших целей на предстоящие сезоны. Для меня самое главное - это компетентность, а не возраст. Я знаю игроков в возрасте 18 и 23 лет, которые очень хороши. Посмотрите на "Аякс"... Я общаюсь каждый день с Марсело Бьельсой. Мы создали команду из шести скаутов, которые путешествуют по миру.