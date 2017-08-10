Спонсор из ОАЭ не разорвет контракт с "ПСЖ" из-за кризиса в Персидском заливе

"ПСЖ" не лишится одного из ключевых спонсоров из-за кризиса в Персидском заливе. Как сообщает Le Figaro, компания из ОАЭ Emirates не будет разрывать соглашение с "ПСЖ", которым владеет Катарский инвестиционный фонд. Также клуб спонсируется катарской компанией Qatar Airways. Напомним, что 5 июня ОАЭ вместе с рядом других стран Ближнего Востока разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Также были введены санкции в отношении катарских компаний. Однако соседство Катара и ОАЭ в числе спонсоров "ПСЖ" сохранится.

– Клуб до сих пор выполнял все обязательства. Мы не видим оснований для разрыва соглашения, – отметил представитель Emirates. – Контракт рассчитан до 2019 года.

Сумма соглашения не разглашается, но СМИ оценивают его в 25 миллионов евро в год.