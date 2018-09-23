Соперник "Зенита" "Бордо" обыграл "Генгам" и ушел из зоны вылета лиги 1

"Бордо" победил "Генгам" в матче 6-го тура лиги 1 - 3:1. Три очка позволили клубу уйти с последнего места в турнирной таблице. "Генгам" проиграл все шесть игр сезона.
"Бордо" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. Клубы встретятся 25 октября в Санкт-Петербурге и 8 ноября - в Бордо.
Чемпионат Франции
Лига 1
6-й тур
"Генгам" - "Бордо" - 1:3 (0:0)
Голы: Камано, 53 (0:1). Тюрам, 70 - с пенальти (1:1). Карамо, 80 (1:2). Де Превиль, 90+5 (1:3).
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Дидо, Коко (Н`Гбакото, 84), Фири (Бенезе, 59), Фофана, Ру (Жюлан, 77), Тюрам.
"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло, Кунде, Паленсия, Санкаре, Лерагер, Отавиу, Корнелиус, Камано (Де Превиль, 90), Калу (Карамо, 76).
Предупреждения: Санкаре, 18. Фири, 56. Лерагер, 58. Сабали, 67. Пабло, 68.
Судья: Шнайдер.
23 сентября. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/
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