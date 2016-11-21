Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Ницца" сохранила отрыв от "Монако" и "ПСЖ"

"Ницца" взяла верх над "Сент-Этьеном" в выездном матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0. Гости набрали 32 очка и по-прежнему лидируют в турнирной таблице. В активе следующих за ними "Монако" и "ПСЖ" по 29 баллов.
Напомним, "Ницца" является соперником "Краснодара" по Лиге Европы. В России "быки" нанесли поражение французам со счетом 5:2. Ответный поединок пройдет 8 декабря.
Чемпионат Франции
Лига 1
13-й тур
"Сент-Этьен" – "Ницца" – 0:1 (0:0)
Гол: Эйсерик, 63.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, М`Бенге (Монне-Паке, 69), Теофиль-Катрин, Малькюи, Лакруа, Сельнес (Дабо, 82), Верету, Севе, Ру (Норден, 82), Седерлунд.
"Ницца": Кардиналь, Данте, Рикарду Перейра, Далберт, Сарр, Беланда, Эйсерик (Бодмер, 90), Плеа (Донис, 90+4), Сери (Козьелло, 82), Вальтер, Сиприен.
Предупреждения: Седерлунд, 34. Лакруа, 48. Беланда, 90+4.
Судья: Шнайдер (Франция).
Сент-Этьен. "Stade Geoffroy-Guichard".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/