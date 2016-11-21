Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Ницца" сохранила отрыв от "Монако" и "ПСЖ"

"Ницца" взяла верх над "Сент-Этьеном" в выездном матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0. Гости набрали 32 очка и по-прежнему лидируют в турнирной таблице. В активе следующих за ними "Монако" и "ПСЖ" по 29 баллов.

Напомним, "Ницца" является соперником "Краснодара" по Лиге Европы. В России "быки" нанесли поражение французам со счетом 5:2. Ответный поединок пройдет 8 декабря.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Сент-Этьен" – "Ницца" – 0:1 (0:0)

Гол: Эйсерик, 63.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, М`Бенге (Монне-Паке, 69), Теофиль-Катрин, Малькюи, Лакруа, Сельнес (Дабо, 82), Верету, Севе, Ру (Норден, 82), Седерлунд.

"Ницца": Кардиналь, Данте, Рикарду Перейра, Далберт, Сарр, Беланда, Эйсерик (Бодмер, 90), Плеа (Донис, 90+4), Сери (Козьелло, 82), Вальтер, Сиприен.

Предупреждения: Седерлунд, 34. Лакруа, 48. Беланда, 90+4.

Судья: Шнайдер (Франция).

Сент-Этьен. "Stade Geoffroy-Guichard".