18:59 | Футбол — Франция

Снайдер пока не готов к дебюту за "Ниццу"


Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр сообщил, что новички команды Весли Снайдер и Аллан Сен-Максимен не сыграют в матче 2-го тура чемпионата Франции с "Труа". Голландский хавбек пока не набрал кондиции, чтобы выходить на поле.

- Снайдеру необходимо время, потому что он длительное время был без подготовки, - цитирует L'Equipe Фавра. - Он тренировался в одиночку с тренером по физподготовке в Голландии, но ему нужно несколько недель, чтобы быть готовым на 100 процентов. Он выглядел убедительно во время своей первой тренировки на поле, однако нужно еще поработать.

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