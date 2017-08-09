Снайдер пока не готов к дебюту за "Ниццу"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр сообщил, что новички команды Весли Снайдер и Аллан Сен-Максимен не сыграют в матче 2-го тура чемпионата Франции с "Труа". Голландский хавбек пока не набрал кондиции, чтобы выходить на поле.

- Снайдеру необходимо время, потому что он длительное время был без подготовки, - цитирует L'Equipe Фавра. - Он тренировался в одиночку с тренером по физподготовке в Голландии, но ему нужно несколько недель, чтобы быть готовым на 100 процентов. Он выглядел убедительно во время своей первой тренировки на поле, однако нужно еще поработать.