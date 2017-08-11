Снайдер и Балотелли не сыграют с "Труа"

Полузащитник Весли Снайдер и нападающий Марио Балотелли, как и ожидалось, не были включены в заявку "Ниццы" на матч 2-го тура чемпионата Франции против "Труа". Главный тренер "орлят" Люсьен Фавр огласил список из 18 игроков, которые смогут выйти на поле: Кардиналь, Бенитес, Суке, Ле Маршан, Сарр, Жалле, Боскальи, Данте, Сери, Лис-Мелу, Вальтер, Марсель, Козьелло, Макенжо, Сен-Максимен, Срарфи, Плеа, Мау.

Матч "Ницца" - "Труа" состоится в пятницу, 11 августа, и начнется в 20.00 по московскому времени.