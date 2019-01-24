СМИ: Жардиму предложили вернуться в "Монако" через 3 месяца после увольнения

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим получил предложение снова возглавить команду, утверждает GFFN. Специалист был отправлен в отставку в середине октября за неудовлетворительные результаты.

На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Сегодня он был отстранен от работы с основной командой.

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год, став с ним чемпионом Франции-2016/17.

После 21 тура "Монако" идет на предпоследнем месте в таблице лиги 1. Цвета монегасков с этого сезона защищает хавбек сборной России Александр Головин.