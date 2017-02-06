22:53 6 февраля | ФУТБОЛ — Франция

СМИ: Завтра Йованович дебютирует за "Бордо"

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Защитник "Бордо" Вукашин Йованович, арендованный французским клубом у "Зенита" в последний день зимнего трансферного окна, может дебютировать в составе аквитанцев в предстоящем матче лиги 1 с "Каном". Как сообщает официальный сайт "Бордо", 20-летний серб включен в заявку команды на этот выездной матч. При этом французские СМИ, давая прогнозы на предстоящий поединок, включают Йовановича в стартовый состав.

Отметим, что "Бордо" хотел купить защитника еще прошлым летом у "Црвены Звезды", но он перешел в "Зенит". В этом сезоне Йованович провел 13 матчей в ФНЛ за "Зенит-2".

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Материалы REN-TV

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