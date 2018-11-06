СМИ: владелец "Монако" Рыболовлев задержан по требованию прокуратуры княжества

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем "Монако", задержан и помещен под стражу, сообщает Le Monde. В доме 51-летнего бизнесмена был произведен обыск.

Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях, в том числе, связанных с вложением средств в "Монако" в обход системы. Он был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако.

Напомним, Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

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Дмитрий Рыболовлев может стать персоной нон-грата в Монако. Что случилось?

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.

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